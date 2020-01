In arrivo una nuova “mini-espansione” di The Sims 4

Electronic Arts ha annunciato che a breve sarà disponibile un nuovo aggiornamento di The Sims 4, denominato The Sims 4 – Mini Case, che introdurrà la possibilità ai giocatori di creare delle mini-case dalla dimensione di 100 piastrelle e la possibilità di accedere a un nuovo set di arredamenti che permetterà di ottimizzare al massimo gli spazi.

The Sims 4 Mini Case Stuff Pack sarà disponibile dal 21 gennaio 2020 per PC e Mac, e il 4 febbraio 2020 per Xbox One e PlayStation 4.