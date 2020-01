Svelato il protagonista del Community Day di gennaio di Pokémon

Niantic ha da poco rivelato che Piplup sarà il protagonista del Community Day di Pokémon Go di gennaio. Tra le ore 11:00 e le ore 14:00 del 19 gennaio 2020 sarà possibile incontrare più facilmente un Piplup e coloro che riusciranno a far evolvere il Pokémon in questione in questo lasso di tempo avranno la possibilità di ottenere una mossa esclusiva. Inoltre, durante l’evento, tutti gli allenatori potranno usufruire di esche con una durata maggiore e di una distanza minore necessaria per la schiusa delle uova.