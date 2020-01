My Arcade annuncia due succose novità per il 2020

My Arcade, leader del settore degli accessori per giochi retrò e da collezione, ha stretto una partnership con Capcom per creare un Street Fighter ™ II da collezione: Champion Edition Micro Player e ha rivelato la sua prossima generazione di console retrò, il Super Retro Champ. Ognuno di questi prodotti dovrebbe essere lanciato entro la fine dell’anno e sarà disponibile per l’acquisto su MyArcadeGaming.com.

Street Fighter II: Champion Edition Micro Player [Prezzo consigliato: $ 49,99]

Questo cabinet con licenza ufficiale è dotato della tecnologia CO-VS ™ in attesa di brevetto di My Arcade, che consente ai giocatori di collegare due micro player per un’intensa competizione testa a testa. Con un’altezza di 7 “e uno schermo da 3,5”, Street Fighter II: Champion Edition Micro Player è una replica in scala 1/10 del mobile arcade originale del 1992. È dotato di switch a pulsante , joystick unici e un pannello di controllo allargato per adattarsi alla tradizionale disposizione a sei pulsanti dell’arcade originale. La confezione e lo chassis mostreranno opere d’arte ispirate al cabinato arcade originale, come è consuetudine per la linea Micro Player.

Super Retro Champ Console [Prezzo consigliato: $ 109,99]

La console Super Retro Champ è il successore del pluripremiato Retro Champ di My Arcade e consente agli appassionati di retrò di godersi le loro cartucce SNES, Super Famicom e Genesis / Mega Drive da un’unica console. Il Super Retro Champ presenta uno schermo da 7 pollici e una batteria ricaricabile integrata che offre fino a 5 ore di riproduzione. I giocatori retrò possono giocare a Super Retro Champ in modalità portatile o utilizzare i 2 gamepad wireless inclusi per giocare in modalità da tavolo e TV. Un’uscita HDMI® consente agli utenti di godersi i propri giochi classici comodamente dal proprio divano. Prendendo spunto del suo predecessore, il Super Retro Champ include un kit di pulizia della cartuccia incorporato.