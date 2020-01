Fifa 20 sul podio dei giochi più venduti in Italia nel 2019

Il gioco di calcio edito daElectronic Arts,Fifa 20, guadagna il primo posto della classifica dei giochi più venduti nel 2019 in Italia. Lo dicono i dati raccolti da B2Boost per conto dell’Interactive Software Federation of Europe.

Sorprendentemento il videogioco in seconda posizione è un titolo inaspettato, ovvero GTA V, uscito nel 2013 e a oggi ancora uno dei titoli più giocati al mondo, grazie sopreattutto alla modalità online dell’avventura di Rockstar Games, che continua a essere regolarmente ed egregiamente supportata con nuovi contenuti. Tutto questo giova non poco alla longevità di GTA V, dandogli sempre nuova linfa. Se non lo avete ancora giocato e siete possessori di Xbox, sappiate che è da poco entrato a far parte del catalogo dell’abbonamento Xbox Game Pass.

Il terzo gradino del podio è ricoperto dall’ottimo Call of Duty: Modern Warfare, che ha saputo conquistare e riconquistare i cuori di tutti, complice il ritorno della campagna a giocatore singolo e di un multigiocatore solido ed avvincente.