Cinque titoli indie da tenere d’occhio nel mese di gennaio 2020

Eccoci nel 2020 ed ecco subito una carrellata di titoli indie che usciranno questo mese di gennaio. Diamo un’occhiata ai titoli più interessanti che abbiamo selezionato per voi.

– The Blind Prophet

The Blind Prophet è un’avventura punta e clicca vibrante ed elegante in cui interpreti l’apostolo Bartolomeo in una missione divina per liberare la corrotta città di Rotbork.

Ispirato all’estetica neo-noir di titoli futuristici come Blade Runner con un approccio narrativo simile alla serie Broken Sword, The Blind Prophet crea atmosfera e intrighi in un oscuro senso di atmosfera. Con il suo stile visivo tutto disegnato a mano, presenta una narrazione coinvolgente con un senso oscuro dell’umorismo e puzzle.

Il genere punta e clicca ha visto un po ‘di una ripresa nel corso degli ultimi anni e sembra che The Blind Prophet sarà un degno successore di questo intrigante filone.

Il gioco uscirà su Steam il 10 gennaio.

-Through the Darkest of Times

Through the Darkest of Times affronta un argomento purtroppo attuale, vista la minaccia di rigurgiti fascisti in Europa. Il gioco è ambientato nel 1933 e attraverso le dinamiche di una avventura strategica ci porta a guidare un piccolo gruppo di resistenza impegnato a sovvertire il regime.

Presentato come un “gioco di strategia di resistenza storica” ​​che riflette lo stato d’animo cupo del periodo attraverso i suoi elementi visivi, Through the Darkest of Times ha lo scopo di evidenziare la vera lotta della persona media che vive attraverso il dominio del Terzo Reich. Anche se ambientato durante la guerra non è un gioco basato sulla violenza, ma sul tentativo di salvare vite umane.

Through the Darkest of Times uscirà su Steam il 30 gennaio.

-The Pedestrian

Questo platform fuori dei canoni sarà finalmente nelle nostre mani questo mese. E ‘un gioco che è impossibile descrivere a parole, ma ci proviamo.

Ispirato dalla moltitudine di segni che riempiono la nostra vita, The Pedestrian prende a base tutti gli accadimenti di una normale giornata, rendendoli simboli che andranno affrontati attraverso una serie di enigmi avvincenti, per farci scappare dalla quotidianità che ci opprime. Sicuramente questo gioco è sicuramente unico nel suo stile ed estetica, facendoci rivivere gli eventi del nostro quotidiano in modo interessante e creativo.

The Pedestrian uscirà su Steam il 29 gennaio.

-Survive The Blackout

Questo gioco di sopravvivenza con una pesante componente narrativa è ambientato in un mondo fuori controllo a seguito appunto di un blackout globale.

Il nostro lavoro è quello di raccogliere i pezzi di ciò che resta dell’umanità come leader di un piccolo gruppo di sopravvissuti. L’obiettivo, come con tutti i racconti dell’apocalisse, è quello di raggiungere un rifugio sicuro, in un luogo incontaminato dal caos che avvolge i resti frantumati della società. Come si può immaginare che ci saranno un sacco di scelte difficili da compiere mentre cercheremo di percorrere la via della salvezza, considerando le risorse scarse che avremo a disposizione. Nulla esplora la condizione umana di meglio che mettere le persone nelle situazioni più estreme degli ambienti. Survive The Blackout fa proprio questo con personaggi plausibili e una storia ricca di risvolti drammatici.

Survive The Blackout uscirà su Steam il 23 gennaio.

-Moons of Madness

Il pianeta rosso ha sempre avuto una certa mistica tra gli esseri umani ed è stato usato come sfondo di una moltitudine di racconti, romanzi, serie e film sci-fi. In passato si immaginava che intere civiltà sul Marte. L’obiettivo di Moon of Madness è riportarci alle radici di questa sci-fi con un nuovo orrore lovecraftiano dopo un’esplorazione scientifica andata storta.

Si gioca nei panni di un ingegnere di stanza sul Trailblazer Alpha, un avamposto di ricerca progettato per identificare la vera natura di un oscuro messaggio marziano. Ignaro della piena gravità della missione, il nostro compito sarà quello di mantenere i sistemi della stazione funzionanti e funzionali. Diviene presto evidente che non tutto è così come sembra e quando la situazione inizia a precipitare, saremo chiamati a vivere un’esperienza soprannaturale composta da visioni, allucinazioni e orrore. Sembra che la verità dietro questo segnale sia più terrificante di quanto chiunque potesse immaginare.

Moons of Madness arriverà su Xbox e PS4 il 21 gennaio ed è ora disponibile su PC.