505 Games riceve molteplici riconoscimenti ai Grand Game Awards

Il publisher internazionale 505 Games ha ricevuto il premio Most Reputable Publisher of The Year all’inaugurazione dei Grand Game Awards, presentata da Baidu App e 17173, dove si è celebrato il meglio dell’industria videoludica cinese. I candidati per il prestigioso riconoscimento sono stati scelti in base a diversi fattori: i risultati di ricerca su Baidu e 17173, i punteggi locali e globali su Metacritic, innovazione, creatività e impatto sull’industria videoludica. I vincitori finali sono stati determinati tenendo anche conto del parere dei giocatori cinesi.

Oltre al premio di Most Reputable Publisher of The Year, 505 Games e il suo partner di sviluppo ArtPlay hanno ricevuto il riconoscimento Most Reputable Game of The Year per il gioco platform indie dal tono gotico-horror Bloodstained: Ritual of the Night. Il premio è stato ritirato sul palco dei Grand Game Awards dal fondatore di ArtPlay e rinomato sviluppatore di videogiochi Koji Igarashi (Castlevania: Symphony of the Night). Inoltre, Il titolo di debutto di Kojima Productions “Death Stranding” si è guadagnato il premio Game of The Year, segnando un’altra vittoria per 505 Games che ne pubblicherà la versione PC quest’estate.

Most Popular Mobile Game (Portal Knights)

Golden Plume Awards conferiti da ShunWang Technology

Best Overseas Online Game (Portal Knights PC)

Players’ Favorite Mobile game (Portal Knights Mobile)

Most Anticipated Game (Portal Knights Online)

2019 Golden Finger Award conferiti da China Culture and Entertainment Industry Association

Outstanding Online Games (Portal Knights)

Outstanding Mobile Game in Chinese Game Industry of 2019 (Portal Knights)

CGDA Game Developers Award conferiti da ShunWang Technology

Best Game Level Design (Portal Knights)

2019 NextWorld Top Products in China conferiti da ASO 100