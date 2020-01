FIFA 20: EA svela la Squadra dell’Anno

Ci siamo lasciati le feste alle spalle, i campionati sono ripresi ed ecco la prima notizia del 2020 che riguarda FIFA 20. EA ha finalmente rivelato la Squadra dell’Anno con una formazione stellare formata dai calciatori che si sono distinti per le loro performance nel corso dell’anno che si è da poco concluso.

I Giocatori TOTY saranno disponibili nei pacchetti FUT per un periodo limitato. I videogiocatori possono dare da oggi il proprio voto per eleggere il dodicesimo campione che andrà a far parte di questo TOTY.Questa settimana saranno anche svelate i rating dei giocatori, tutti gli aggiornamenti saranno annunciati anche su Twitter