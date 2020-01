Un nuovo spot per Animal Crossing: New Horizons

Nintendo ha pubblicato alcune ore fa un nuovo spot di Animal Crossing: New Horizons che mostra tra le altre cose il personaggio di Isabelle. Il trailer (che potete vedere qui sotto) mostra anche la box art ufficiale del gioco.

The Nook Inc. Deserted Island Getaway Package is waiting for you! #AnimalCrossing: New Horizons comes to #NintendoSwitch on 20/03. pic.twitter.com/L3oK8bcthJ

— Nintendo UK (@NintendoUK) January 2, 2020