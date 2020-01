Microsoft ha annunciato che da questo momento sono disponibili i primi due titoli facenti parte del programma Games With Gold di gennaio 2020. Da questo momento Styx Shards of Darkness è disponibile su Xbox One, mentre Tekken 6 è disponibile su Xbox 360. Vi segnaliamo, inoltre, che Tekken 6 è un titolo retrocompatibile e pertanto sarà possibile utilizzarlo anche su Xbox One.