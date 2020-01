Il PEGI classifica Metro Redux su Switch: novità in arrivo?

Secondo alcuni rumors comparsi recentemente in rete, sembra che il PEGI (Pan European Game Information) abbia recentemente “classificato” una versione Switch di Metro Redux, raccolta che include Metro 2033 e Metro Last Night e pubblicata in passato su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Al momento non ci sono né conferme né smentite da parte di Nintendo o dal team di sviluppo del gioco.

Per chi non lo sapesse il PEGI si occupa di classificare e valutare i contenuti di tutti i videogiochi destinati al mercato europeo.