Svelati in anteprima i titoli PlayStation Plus di Gennaio!

I canali ufficiali di Sony Germania, Austria e Svizzera hanno rivelato (per sbaglio) in anteprima i giochi gratuiti per il mese di gennaio 2020 riservati a tutti gli iscritti al servizio PlayStation Plus.

January PS+ games include Uncharted: The Nathan Drake Collection and Goat Simulator https://t.co/TD8635glKI pic.twitter.com/SrSTIeGZpa — Wario64 (@Wario64) January 1, 2020

Nel corso del mese di gennaio i possessori di PlayStation 4 potranno scaricare gratuitamente Uncharted The Nathan Drake Collection e Goat Simulator. I titoli dovrebbero essere disponibili dal 7 gennaio.