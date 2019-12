Videl giocabile gratuitamente (e per un periodo di tempo limitato) da oggi su Dragon Ball FighterZ

Attraverso le pagine di Twitter, Bandai Namco ha annunciato che a partire da oggi e fino al 22 dicembre sarà possibile utilizzare il personaggio di Videl in Dragon Ball FighterZ. Videl fa parte del gruppo di personaggi ottenibili acquistando il FighterZ Pass 2 del gioco.

Videl is playable for free until 22 December in #DragonBall #FighterZ! It’s the perfect occasion to try her moves and interactions with the iconic Great Saiyaman!

Get the FighterZ Pass 2 to unlock her and more mighty warriors: https://t.co/cBf7FRD1Bh pic.twitter.com/gLh2UGxHnj

— BANDAI NAMCO EU (@BandaiNamcoEU) December 20, 2019