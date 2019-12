Epic Games Store: da oggi saldi di Natale e dodici giochi gratis

Epic Games Store ha da oggi, 19 dicembre, regalerà un gioco PC gratis al giorno per i prossimi dodici giorni.

Il gioco gratuito di oggi è Into the Breach, strategico dai creatori di FTL: Faster Than Light regolarmente proposto al prezzo di 14,99 euro sul negozio online.

La promozione andrà avanti fino al prossimo 31 dicembre, e ogni titolo introdotto al suo interno potrà essere riscattato soltanto nel giorno d’uscita.