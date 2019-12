Disponibile la opening cinematic di Dragon Ball Z Kakarot

Bastano le prime note della celebre canzone dell’anime di DRAGON BALL Z per far emozionare tutti i fan: ‘Cha-La Head-Cha-La’ torna ora nel nuovo trailer dell’Action RPG DRAGON BALL Z: KAKAROT. Come nell’anime originale, la canzone compare nell’opening cinematic del gioco: una sorpresa per godere delle memorie passate ogni volta che ci si siede per giocare!

DRAGON BALL Z: KAKAROT sarà disponibile dal 17 gennaio 2020 per PlayStation 4, Xbox One e PC.