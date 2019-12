TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 in arrivo nel 2020

La gara motociclistica più famosa al mondo torna a ruggire. Bigben e KT Racing condividono con tutti gli appassionati di sport motoristici tutti i miglioramenti tecnici apportati a TT Isle of Man – Ride on the Edge 2.



Grazie al lavoro meticoloso dei team di KT Racing, i giocatori potranno vivere una delle gare più emozionanti del mondo direttamente a casa.

La fisica delle moto è stata rivista da zero per ricreare un comportamento ultra-realistico. L’effetto giroscopico è ora completamente integrato per una sterzata più precisa, sono stati aggiunti degli specifici segnali grafici per mettere in guardia gli utenti su una possibile caduta imminente. I freni e gli ammortizzatori sono stati inoltre ridisegnati: ora rispondono a tutti i sobbalzi del terreno e creano un’esperienza di guida ben più fedele a ciò che prova un vero motociclista.

Manubrio alla mano, sarà possibile guadagnare preziosi secondi utilizzando la scia dell’avversario per prendere velocità e trovare la migliore traiettoria per massimizzare il risultato. Tenere sotto controllo freni, sospensioni, motore e temperatura delle gomme sarà di vitale importanza per il risultato finale e per raggiungere il traguardo del circuito di 60 km, specialmente se si riusciranno a completare tutti e tre i giri della gara!

TT Isle of Man 2 sarà disponibile a partire dal primo semestre del 2020 su console e PC