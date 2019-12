Batman Shadows Edition disponibile su Steam e Xbox One

Batman Shadows Edition, cofanetto che racchiude entrambe le stagioni della saga Telltale Games, è finalmente disponibile su Xbox One e Steam.

Al costo di 28,46 euro sarà possibile avere in un sol colpo Batman: The Telltale Series e Batman: The Enemy Within, per un totale di dieci episodi. A differenza delle edizioni originali, però, pquesta volta sarà disponibile una nuova opzione visiva, denominata Batman Shadows, che cambierà la colorazione delle diverse scene, optando per una predominanza di grigi e rosso.

Il DLC Shadows è acquistabile a parte al costo di 3,99 euro. Batman Shadows Edition arriverà prossimamente anche su PlayStation 4 e Switch.