Svelati i requisiti minimi di Resident Evil 3 su PC

A pochi giorni dall’annuncio del ritorno di Resident Evil 3 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, Capcom ha da poco comunicato i requisiti minimi per far girare correttamente la versione PC del gioco.

Ecco i requisiti minimi:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: WINDOWS 7, 8.1, 10 (64-BIT Required)

Processore: Intel Core i5-4460 o AMD FX-6300 o migliore

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 760 or AMD Radeon R7 260x with 2GB Video RAM

DirectX: Versione 11

Resident Evil 3 arriverà su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 3 aprile 2020.