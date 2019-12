Warhammer: Chaosbane, il nuovo DLC disponibile da oggi

Ecco il nuovo DLC The Tomb King per Warhammer: Chaosbane, che ci proietta in una nuova avventura tra le necropoli della Terra dei Morti.

È disponibile da oggi il nuovo DLC per Warhammer: Chaosbane, che si chiamerà The Tomb Kings e introdurrà una storia nuova e completamente stand alone rispetto alla campagna principale.

Nel DLC The Tomb Kings di Warhammer: Chaosbane, il giocatore si troverà ad esplorare le pericolose necropoli della Terra dei Morti. Un tempo all’apice della civiltà con impressionanti città e personalità dal nobile lignaggio, le terre di Nehekhara sono ora ridotte a cumuli di macerie e sabbia dopo il tradimento del malvagio Nagash. Esplora un ambiente completamente nuovo nelle lande desolate della Terra dei Morti. Aiuta l’Ordine Ametista in una quest che vi porrà davanti gli oscuri segreti che giacciono nelle antiche cripte delle Tombe dei Re. Grazie ad una nuovissima avventura per completare la campagna principale, il DLC the Tomb Kings mette sul piatto una storia originale e introduce orde di nuovi nemici dall’universo di Warhammer. Attraversando l’arido deserto di Nehekhara ed esplorando 10 Tombe antiche piene di segreti millenari, il giocatore dovrà risolvere puzzle ambientali, proteggere i magister dell’Ordine Ametista e andare alla ricerca di pericolosi artefatti all’interno dei templi della Terra dei Morti.

Il nuovo story DLC The Tomb Kings è disponibile da oggi per PC, mentre per PS4 e Xbox One arriverà nella prima parte del prossimo anno. Non vi resta quindi che buttarvi a capofitto su questa nuova avventura che si prospetta essere ricca di sorpresa e di azione.