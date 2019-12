PS Now, annunciati tre nuovi giochi per Gennaio

Uncharted L’Eredità Perduta e Horizon Zero Down pronti ad approdare su PS Now, insieme a qualche altra novità, da Gennaio 2020.

Tutto pronto per il nuovo anno in casa Playstation, con Sony che continua a puntare forte sul suo servizio in streaming PS Now. La casa giapponese, infatti, dopo aver svelato il nuovo “Back Button Attachment” del DualShock 4, che permetterà ai giocatori PS4 di programmare a piacimento due pulsanti sul retro del controller, si è apprestata anche a svelare i giochi che verranno aggiunti al catalogo PS Now nel prossimo mese di Gennaio.

Il nuovo anno inizia con il botto, per gli utenti dello streaming videoludico Sony, con l’arrivo di 3 nuovi titoli oltre al già sponsorizzato PlayerUnknown’s Battlegrounds. I titoli in questione sono:

Uncharted L’Eredità Perduta

Horizon Zero Dawn (compreso di espansione “The Frozen Wild”)

(compreso di espansione “The Frozen Wild”) Overcooked 2



Questi titoli entreranno nel catalogo PS Now a partire dal 2 Gennaio 2020 e rimarranno a disposizione dei giocatori fino al 7 Aprile 2020. Ad abbandonare il catalogo, sempre dal 2 Gennaio, saranno invece God of War, Grand Theft Auto 5, inFamous Second Son e Uncharted 4 Fine di un Ladro.