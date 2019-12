2K e UnitedMasters annunciano oggi i 10 vincitori del contest musicale di NBA 2K20

Q – “I Might Slip Away If I Don’t Feel Nothing”;

2K e UnitedMasters annunciano oggi i 10 vincitori del contest di NBA 2K20. Partito a Luglio, ha dato ad artisti provenienti da tutto il mondo la possibilità di inviare tracce alla UnitedMasters, per poter entrare a far parte della colonna sonora del gioco. “2K è orgogliosa di poter diventare una piattaforma importante per gli artisti di prossima generazione” dice Alfie Brody , vice presidente marketing per NBA 2K. “Siamo più che convinti che la musica sia un aspetto importante dell’eperienza di gioco di NBA 2K. Siamo quindi molto contenti di poter offrire una colonna sonora dinamica, ora aggiornata con le tracce di questi nuovi aspiranti artisti.” Sono state inviate oltre 10.000 tracce, provenienti da ogni angolo della Terra. Steve Stoute, fondatore e presidente della UnitedMasters, insieme a Kevin Durant, ha poi selezionato i 10 vincitori da una lista di top-25.

