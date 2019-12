Il Season Mod di Farming Simulator 19 disponibile anche per console

Farming Simulator 19, la migliore simulazione agricola di sempre, si espande ulteriormente grazie alla disponibilità del Seasons Mod anche per le console PlayStation 4 e Xbox One.

Il Seasons Mod aggiunge al gioco le quattro le stagioni, ognuna di esse comporterà dei cambiamenti al gameplay grazie a nuovi eventi atmosferici stagionali che andranno a influire nella crescita dei raccolti e nell’allevamento del bestiame, da oggi sarà quindi consigliabile tenere sempre d’occhio le previsioni del tempo!

I mod e la community sono due grandissimi punti di forza di Farming Simulator, GIANTS è felice di avere la possibilità di collaborare con team come Realismus Modding per realizzare mod di altissimo livello come questo. Con più di 1200 mod (scaricati oltre 268 milioni di volte) e ai modding tutorial, l’esperienza di gioco per i fan di Farming Simulator diventa sempre più ricca e varia.

Il Season Mod per Farming Simulator 19, già precedentemente disponibile per PC, è ora scaricabile anche per Playstation 4 e Xbox One, non dimenticate di aggiornare la vostra versione di Farming Simulator 19 o di Farming Simulator 19 Platinum Edition prima del download del Season Mod.

Farming Simulator 19 Platinum Edition, la versione più completa di Farming Simulator, è disponibile ora per PC/Mac, Playstation 4 e Xbox One