Disponibile la colonna sonora di Paper Beast, il gioco VR creato da Eric Chaihi

Lo studio indipendente Pixel Reef e l’etichetta discografica G4F Records presentano la colonna sonora originale di Paper Beast, il gioco di esplorazione in realtà virtuale creato dal famoso game designer Eric Chahi (Another World, Heart of Darkness, From Dust).

La colonna sonora è un doppio album in vinile con 17 tracce composte da Roly Porter e il gruppo giapponese TsuShiMaMiRe, ed è ora disponibile in preordine nel negozio di G4F Records. I due dischi in vinile bianchi sono inseriti in una custodia colorata che richiama l’universo surreale di Paper Beast. Ogni preordine includerà anche un’illustrazione esclusiva autografata da Eric Chahi.

Preordina a questo indirizzo: https://www.g4f-records.com/ en/produit/paper-beast- edition-vinyle-precommande/