Baby Yoda arriva in The Sims 4

Per i fan di Star Wars e della serie The Mandalorian, arriva una simpatica notizia dalla community di The Sims 4. Pare infatti che alcune ore fa Electronic Arts abbia inserito tra gli oggetti acquistabili in The Sims 4 una statua di Baby Yoda. Attraverso le pagine di Twitter, il team di sviluppo del gioco ha voluto celebrare l’arrivo con un simpatico messaggio.