Nintendo eShop: saldi natalizi al via il 19 dicembre

Attraverso le pagine di Twitter, Nintendo ha oggi annunciato che a partire da giovedì 19 dicembre 2019 saranno disponibili le Offerte di natale 2019 con una lunga serie di titoli (non anrcora rivelati) in sconto. I saldi inizieranno alle ore 15:00 e saranno disponibili oltre 700 giochi in sconto.