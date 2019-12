Disponibile una nuova patch per Death Stranding

Attraverso le pagine di Twitter, Hideo Kojima ha comunicato che l’aggiornamento 1.07 di Death Stranding è finalmente disponibile. L’aggiornamento in questione porta alcuni miglioramenti richiesti in queste settimane dalla community, come un miglioramento della visibilità dell’Odradek.

A new update on the mid-December patch for DEATH STRANDING! Based on user feedback, the following features are now in testing: cargo transparency when Odradek visibility is obstructed and the ability to dispose of vehicles blocking the way (MULE vehicles cannot be disposed). pic.twitter.com/BrpdPfCyTJ

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) December 6, 2019