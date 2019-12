Red Dead Online: siete pronti a produrre moonshine di contrabbando?

Diventa un contrabbandiere di alcolici con Distillatori (Moonshiners), l’ultima Professione della frontiera disponibile ora in Red Dead Online. Collabora con una famigerata distillatrice, avvia la tua produzione di moonshine e gestiscila dalla nuova Capanna.

La distillazione porta la Professione del Commerciante a un nuovo livello, con un’attività da condurre fuori dall’accampamento. Non solo dovrai trovare gli ingredienti per creare i tuoi prodotti, ma da saggio Distillatore dovrai imparare a sincronizzare le spedizioni con la domanda del mercato e a soddisfare i palati dei clienti dei cinque Stati. Il mondo della distillazione è adatto solo ai Commercianti più esperti e, per questo motivo, dovrai aver raggiunto almeno il rango 5 o aver completato una missione di vendita da Commerciante per poter avviare la tua attività. Una volta raggiunti i requisiti, Cripps ti metterà in contatto con Maggie Fike al ranch Emerald, una vecchia conoscenza del mondo della distillazione che ti aiuterà a mettere in piedi la tua attività.

Per gestire una distilleria come si deve, e non un’operazione improvvisata come quella della Banda del Lemoyne, ti serve una proprietà. Unisciti a Maggie per acquistare una delle cinque Capanne da Distillatore da cui condurre la tua attività. Una volta trovato un preparatore e l’attrezzatura, Maggie si occuperà del piano di sopra, mentre la vera arte della distillazione prenderà vita nel seminterrato. Qui avrai spazio anche per espansioni opzionali tra cui un Saloon, una Banda musicale e una pista da ballo oltre ai vari miglioramenti per la tua attrezzatura da distillatore.

La tua avventura commerciale offre anche una serie di nuove missioni della Storia da affrontare in solitaria o con la tua Posse, nelle quali Maggie Fike ti aiuterà ad avviare la tua attività mentre cercherà di vendicarsi dei suoi avversari. Ogni missione ti garantirà un vantaggio per la distilleria, permettendoti di eliminare rivali, imparare nuove ricette e avere una clientela fissa. Espandi la tua fiorente attività sviluppando nuove ricette e distribuendo i tuoi prodotti nei cinque Stati. Potrai anche servire direttamente i tuoi clienti e intrattenere gli amici migliorando il tuo saloon personale.

Come tutti i Ruoli, anche il Distillatore ha una sua progressione che ti permette di sbloccare capi d’abbigliamento e accessori, miglioramenti per l’attrezzatura, nuove armi come il Moonshine infiammabile, una decorazione speciale per il fucile a canne mozze, nuove razze di cavalli e tanto altro.

Il Pass Fuorilegge torna alla riscossa con 100 nuovi ranghi pieni di ricompense, tra cui capi d’abbigliamento e accessori, incremento dei PE dei Ruoli durante il periodo d’abbonamento al Club e fino a 40 Lingotti d’Oro in omaggio. Riceverai anche una serie di Offerte e ricompense, una nuova funzione di Red Dead Online che spiegheremo meglio nel corso dell’articolo.

Inoltre, l’abbonamento gratuito al Wheeler, Rawson & Co. Club ti permette di avere alcuni vantaggi accumulando PE fino al 10 marzo 2020. Tutti i giocatori di Red Dead Online vengono iscritti automaticamente al Wheeler, Rawson & Co. Club.

Per maggiori dettagli sul Pass Fuorilegge 2 e sul Wheeler, Rawson & Co. Club consulta il sito ufficiale.