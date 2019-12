Juventus vs Barcellona aprono la prima giornata del campionato eFootball.Pro

Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato oggi il programma delle dirette in streaming della prima giornata del campionato eFootball.Pro che si disputerà sabato 14 dicembre 2019.

Le partite si giocheranno negli Highvideo Studios di Barcellona e i fan potranno seguire i match 3v3 CO-OP tra le migliori squadre eFootball europee in diretta streaming sul canale Youtube officialPES e sulla pagina Facebook ufficiale di PES:

Qui di seguito il programma delle dirette (fuso orario italiano)

13:00 – Inizio della diretta

13:10 – Nantes vs Boavista

14:00 – Schalke 04 vs Celtic Glasgow

14:45 – Arsenal vs Monaco

15:30 – Manchester United vs Bayern Monaco

16:15 – Barcellona vs Juventus

eFootball.Pro è il primo campionato esport mondiale dedicato esclusivamente ai team di calcio professionistici e i match si giocano con il titolo di KONAMI: eFootball PES 2020. I più forti giocatori del mondo di PES sono stati ingaggiati dai club calcistici per rappresentarli.

I 10 team si sfideranno tra di loro nelle nove giornate di campionato della prima fase del torneo che si giocheranno tra dicembre e aprile. In ogni match verranno giocate due partite, ognuna metterà in palio tre punti per i vincitori e un punto a testa in caso di pareggio. Le squadre che si piazzeranno nei primi sei posti della classifica finale accederanno alla fase a eliminazione diretta che partirà a maggio.

Maggiori informazioni sulla stagione 2019/20 di eFootball.Pro sono disponibili sul sito ufficiale https://efootballpro.konami.net

eFootball PES 2020 è disponibile ora nelle versioni fisiche e digitali per PlayStation®4 e Xbox One™ e per PC (via STEAM).