Fast & Furious Crossroads in arrivo a maggio 2020

BANDAI NAMCO Entertainment Europe, Universal Games and Digital Platforms e Slightly Mad Studios hanno annunciato Fast & Furious Crossroads , un action game a squadre a bordo di veicoli, ambientato nell’universo di Fast & Furious. Il gioco è previsto per maggio 2020 per PlayStation 4, Xbox One e PC. Il nono capitolo della saga di Fast & Furious, invece, sarà nei cinema negli Stati Uniti il prossimo 22 maggio 2020.

Digital dreamer, videogames addicted, wannabe Jedi. An old player that is still capable of wonder.