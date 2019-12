Svelati gli artisti dietro la colonna sonora di Cyberpunk 2077

CD PROJEKT RED ha pubblicato un video dietro le quinte focalizzato sulla colonna sonora di Cyberpunk 2077. Il video, ‘Cyberpunk 2077 — Dietro le quinte della musica’, include stralci dai seguenti artisti che hanno contribuito a creare la colonna sonora del gioco: Run the Jewels, Refused, Grimes, A$AP Rocky, Gazelle Twin, Ilan Rubin, Richard Devine, Nina Kraviz, Deadly Hunta, Rat Boy, e Tina Guo, per dare ai giocatori un assaggio di quello che possono aspettarsi dalla musica di Night City.

Inoltre, come parte della collaborazione con CD PROJEKT RED, Grimes (Claire Elise Boucher) è apparsa ai The Game Awards 2019, dove si è esibita dal vivo sul palco con la canzone 4ÆM. La performance è stata accompagnata da un video ispirato al mondo di Cyberpunk 2077. Oltre a produrre musica per il gioco, Grimes darà anche voce al personaggio ‘Lizzy Wizzy’ — famosissima pop star nell’universo Cyberpunk.

Cyberpunk 2077 verrà pubblicato il 16 aprile 2020 su PC, Xbox One e PlayStation 4, con la versione per Google Stadia, in arrivo lo stesso anno. Per maggiori informazioni riguardo il gioco, segui Facebook, Twitter, e cyberpunk.net.