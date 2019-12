Chao in Space: un video natalizio dedicato a tutti i fan SEGA…e non solo!

I fan di Sonic riconosceranno l’indimenticabile Chao Garden per averlo già visitato in Sonic Adventure, Sonic Adventure 2 e in tanti altri celebri titoli della serie. Allacciati le cinture e vai subito a tutta velocità sul canale YouTube ufficiale di Sonic the Hedgehog per vivere quest’avventura spaziale dall’atmosfera festiva:

Digital dreamer, videogames addicted, wannabe Jedi. An old player that is still capable of wonder.