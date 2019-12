In uscita “Winter Wonderland”, il primo aggiornamento per Just Dance 2020

In uscita “Winter Wonderland”, il primo aggiornamento per Just Dance 2020

Ubisoft annuncia l’uscita di “Winter Wonderland”, il primo aggiornamento per Just Dance 2020, il nuovo episodio del più popolare franchise videoludico musicale di sempre. Grazie a questo aggiornamento gratuito, i giocatori potranno vivere delle feste davvero magiche e indimenticabili con un Winter Party e un Winter Gala nel gioco.

Il Winter Party sarà disponibile dal 12 al 25 dicembre con un nuovo Torneo Famiglia boss e una nuova playlist, accessibile tramite Just Dance 2020, oltre a due nuovi brani: Make it Jingle – Big Freedia, disponibile gratuitamente in Just Dance 2020 per una settimana a partire dal 12 dicembre. Un nuovo brano che arriverà dal 19 dicembre. Sarà disponibile con un abbonamento valido a Just Dance Unlimited o un periodo di prova attivo.



Il Winter Gala sarà disponibile dal 16 gennaio al 2 febbraio, offrendo una nuova playlist e 6 nuovi brani, accessibili tramite Just Dance 2020 con un abbonamento valido a Just Dance Unlimited o un periodo di prova attivo.

Gold Dust – DJ Fresh

Satellite – Lena Meyer-Landrut

Here Comes The Hotstepper – The Hit Crew

Oltre a 3 nuovi brani inediti

Contemporaneamente all’uscita di “Winter Wonderland”, in World Dancefloor, la modalità online di Just Dance, saranno lanciati alcuni eventi gratuiti a tema festivo. I giocatori potranno unirsi a ballerini di tutto il mondo per sconfiggere una nuova Famiglia boss o partecipare a un torneo invernale.

Gli eventi sono disponibili per tutti i possessori di Just Dance 2020 per Nintendo Switch™, Xbox One, e PlayStation®4.

Just Dance 2020 è già disponibile per Nintendo Switch™, Nintendo Wii™, PlayStation®4 Pro, PlayStation®4, e la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X. Ogni copia include un mese di prova gratuita di Just Dance Unlimited, che sarà aggiornato automaticamente per includere i nuovi contenuti.