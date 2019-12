Era of Celestials si espande con i Reami

Era of Celestials continua a espandere il proprio mondo ed è bene che i giocatori che hanno raggiunto almeno il livello 750 sappiano che li attendono tempi difficili e sfide e imprese senza precedenti. Enormi boss dagli attributi incredibilmente potenti si nascondono nei reami, dove proteggono ferocemente i propri tesori dagli stranieri.

Coraggio e audacia non basteranno a sconfiggere questi nuovi nemici. Intelligenza e strategia dovranno giocare un ruolo chiave, se si desidera battere questi boss e conquistare i loro tesori. E ne vale la pena, perché i vincitori potranno ottenere risorse rare, come per esempio le Carte spirituali! Inoltre, sono previste ricompense extra garantite per ogni guerriero che riesca a posizionarsi bene nelle classifiche settimanali.

I nuovi reami (Reame della brina, Reame del Bagliore ardente, Reame del Tuon battente) sono molto variegati e, con le loro caratteristiche, daranno molto filo da torcere agli avventurieri. In compenso, la grafica è davvero spettacolare, specie per un GdR per dispositivi mobili.

A difesa di ciascun reame ci sono boss diversi, ciascuno armato di una serie di misteriosi poteri. Come si può forse immaginare, il Reame del Bagliore ardente è protetto da un boss in grado di scatenare letteralmente l’inferno e ridurre tutto in cenere. Chi metterà piede nel Reame della brina dovrà prepararsi ad affrontare un boss apparentemente in grado di rigenerarsi all’infinito. Bisognerà far ricorso a qualcosa di davvero speciale per superarlo. Il boss del Reame del Tuon battente evoca tempeste in grado di spazzare via i più sprovveduti.

È possibile scegliere di esplorare il Reame della divinità in solitaria o in gruppo (4 membri), piano dopo piano. In base al tempo di completamento si otterrà una valutazione, che determinerà le ricompense. La Sfida in solitaria è disponibile tutto il giorno, mentre quella di gruppo è disponibile solo in certi orari. Ogni stagione dura una settimana.

Divertiti con il nuovissimo Reame della divinità. I guerrieri devono pur mantenersi nel Dominio!

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Per sbloccare il Dominio della divinità occorre raggiungere il liv. 750

I giocatori ottengono ricompense per il primo completamento nei vari piani della Sfida in solitaria

La quantità delle ricompense varia in base alla valutazione ottenuta (tempo di completamento, ecc.)

La Sfida in solitaria si ripristina all’inizio di ogni stagione (piani e ricompense inclusi)

Le chiavi segrete possono incrementare la frequenza dei bottini

* * * * * * * * * *

ERA OF CELESTIALS

Portale globale di gioco: https://www.gtarcade.com/