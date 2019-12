GTA Online: Disponibile da oggi il Colpo al Casinò Diamond

Metti a segno il colpo più sofisticato e audace che Los Santos abbia mai visto, con Colpo al Casinò Diamond, disponibile ora in GTA Online.

È vero, il Casinò e Resort Diamond si trova attualmente sotto la cattiva gestione dei Duggan, gli spietati magnati del petrolio che l’hanno sottratto al controllo di Tao Cheng e della Triade, ma gli affari vanno a gonfie vele.

È ora di fare qualcosa riguardo al criptico messaggio ricevuto dalle holding della famiglia Cheng. Georgina Cheng, la vicepresidente della Cheng Holdings e la più posata e raffinata sorella minore di Tao, è determinata a colpire i Duggan nel modo peggiore: irrompere nel caveau di massima sicurezza del Diamond e svaligiarlo.

Con Georgina al comando – e il genio del crimine socialmente disadattato Lester Crest e la squadra di supporto pronti ad assisterla – è venuto il momento di imbarcarsi in una missione ambiziosissima, dove la sicurezza è all’avanguardia, le opzioni preparatorie praticamente infinite e la paga stellare.

Pronto a dare vita al colpo definitivo? Per pianificare un lavoro del genere avrai bisogno del quartier generale, della squadra e dell’attrezzatura più adatte. Per tua fortuna, Lester ti ha già procurato la copertura perfetta. Incontrati con lui a Mirror Park, accedi a Maze Bank Foreclosures per acquistare la nuova sala giochi e poi, per dare un pizzico di credibilità all’operazione, rifalle il look riempiendola di cabinati arcade rétro grazie all’aiuto di un amico di famiglia di Lester che vuole sfondare nell’industria “videoludica”. Potrai giocare a 12 nuovi giochi, tra cui:

Badlands Revenge II : La pacifica frontiera è stata invasa da predoni, banditi, ladri e agenti del fisco. Usa saggiamente le tue armi per sbarazzarti dei desperados e fuorilegge che minacciano il tuo stile di vita.

: La pacifica frontiera è stata invasa da predoni, banditi, ladri e agenti del fisco. Usa saggiamente le tue armi per sbarazzarti dei desperados e fuorilegge che minacciano il tuo stile di vita. The Wizard’s Ruin : Un mago cattivo ha rapito Grog e lo ha portato in una fortezza spaventosa. Ora Thog deve combattere contro nemici terrificanti in foreste incantate, paludi spettrali e labirinti in rovina per salvare suo fratello facendo affidamento solo sulla sua spada e sulle pozioni che troverà lungo il cammino.

: Un mago cattivo ha rapito Grog e lo ha portato in una fortezza spaventosa. Ora Thog deve combattere contro nemici terrificanti in foreste incantate, paludi spettrali e labirinti in rovina per salvare suo fratello facendo affidamento solo sulla sua spada e sulle pozioni che troverà lungo il cammino. Race & Chase – Street Legal : È una gara nel cuore dell’America e delle sue metropoli a bordo di appariscenti auto sportive. Alza il volume e supera gli ostacoli mentre provi a evitare pedoni e bestie pelose in autostrada.

: È una gara nel cuore dell’America e delle sue metropoli a bordo di appariscenti auto sportive. Alza il volume e supera gli ostacoli mentre provi a evitare pedoni e bestie pelose in autostrada. Race & Chase – Crotch Rockets : Prepara la moto e semina il caos in autostrada in questa corsa contro il tempo che attraversa città e sobborghi, ma ricorda di evitare gli ostacoli o ti ritroverai ad assaggiare l’asfalto.

: Prepara la moto e semina il caos in autostrada in questa corsa contro il tempo che attraversa città e sobborghi, ma ricorda di evitare gli ostacoli o ti ritroverai ad assaggiare l’asfalto. Race & Chase – Get Truckin’ : Sali a bordo del tuo fuoristrada e sfreccia per le strade d’America mentre provi a evitare gli ostacoli insieme al tuo amico a quattro zampe. Supera le auto più lente ed evita uno o due sasquatch per battere il tempo e portarti a casa la gloria.

: Sali a bordo del tuo fuoristrada e sfreccia per le strade d’America mentre provi a evitare gli ostacoli insieme al tuo amico a quattro zampe. Supera le auto più lente ed evita uno o due sasquatch per battere il tempo e portarti a casa la gloria. Space Monkey 3: Bananas Gone Bad : Il malefico Dr. Dank ha dirottato le navicelle da carico dal quadrante Ecuadorian 5 e ha usato il suo raggio trasformatore per far diventare cattive le banane. Cosa faresti se tutto quello che ami ti si rivoltasse contro? Ora Space Monkey deve combattere contro le banane cattive e sconfiggere il Dr. Dank. Il futuro dell’evoluzione è in bilico.

: Il malefico Dr. Dank ha dirottato le navicelle da carico dal quadrante Ecuadorian 5 e ha usato il suo raggio trasformatore per far diventare cattive le banane. Cosa faresti se tutto quello che ami ti si rivoltasse contro? Ora Space Monkey deve combattere contro le banane cattive e sconfiggere il Dr. Dank. Il futuro dell’evoluzione è in bilico. Shiny Wasabi Kitty Claw : La nuova migliore amica di Princess Robot Bubblegum, Shiny Wasabi Kitty, porta il suo spirito anime al classico cabinato dell’artiglio, in cui abilità e fortuna potrebbero garantirti un premio fantastico.

: La nuova migliore amica di Princess Robot Bubblegum, Shiny Wasabi Kitty, porta il suo spirito anime al classico cabinato dell’artiglio, in cui abilità e fortuna potrebbero garantirti un premio fantastico. Chiromante – Madame Nazar : L’intramontabile chiaroveggente Madame Nazar padroneggia l’essenza spirituale per vedere nel futuro. Ti aspettano grandi ricchezze? L’amore è dietro l’angolo? Il destino ti manderà nella tomba anzitempo per colpa di un incidente assurdo e facilmente evitabile? Scoprilo subito.

: L’intramontabile chiaroveggente Madame Nazar padroneggia l’essenza spirituale per vedere nel futuro. Ti aspettano grandi ricchezze? L’amore è dietro l’angolo? Il destino ti manderà nella tomba anzitempo per colpa di un incidente assurdo e facilmente evitabile? Scoprilo subito. Test di affinità – The Love Professor : Migliori amici o amore platonico? Il Love Professor capirà immediatamente che relazione c’è tra te e il tuo partner. Chissà se si tratta di un divorzio, di un flirt, di un’amicizia “particolare” o di quel genere di amore che si sente solo nelle canzoni pop.

: Migliori amici o amore platonico? Il Love Professor capirà immediatamente che relazione c’è tra te e il tuo partner. Chissà se si tratta di un divorzio, di un flirt, di un’amicizia “particolare” o di quel genere di amore che si sente solo nelle canzoni pop. Defender of the Faith (classico di Degenatron) : Classico gioco che ha ispirato tanti imitatori grazie al suo gameplay innovativo e complesso. Raggiungi l’immortalità e assicurati un posto nell’aldilà salvando il puntino verde con il tuo fantastico quadrato rosso volante.

: Classico gioco che ha ispirato tanti imitatori grazie al suo gameplay innovativo e complesso. Raggiungi l’immortalità e assicurati un posto nell’aldilà salvando il puntino verde con il tuo fantastico quadrato rosso volante. Monkey’s Paradise (classico di Degenatron) : Questo simulatore scimmiesco ha inondato le sale giochi degli anni 80. Oscilla da un puntino verde all’altro con la tua scimmia quadrata rossa e mostra al mondo chi è in cima alla catena alimentare.

: Questo simulatore scimmiesco ha inondato le sale giochi degli anni 80. Oscilla da un puntino verde all’altro con la tua scimmia quadrata rossa e mostra al mondo chi è in cima alla catena alimentare. Penetrator (classico di Degenatron): Nei meandri oscuri dello spazio, un terribile pericolo minaccia la Terra. Distruggi i puntini verdi dentro il misterioso quadrato rosso e salva l’umanità.

Una volta allestita la sala giochi, il vero lavoro ha inizio nel seminterrato, dove si trova l’area di pianificazione. Il covo ospita tre lavagne di pianificazione e fornisce un luogo in cui custodire i veicoli per la fuga e l’attrezzatura, oltre ad aree in cui fare delle prove per allenarsi a scassinare il caveau e a violare i tastierini elettronici delle porte con la propria squadra. Raccogliere informazioni e fare sopralluoghi approfonditi con la squadra è di importanza cruciale. Affrontando le missioni preliminari avrai la possibilità di compiere uno sforzo extra per documentare diversi punti d’accesso, distruggere spedizioni utili ai nemici e raccogliere informazioni sui sistemi di sicurezza grazie a un vecchio socio ed ex-dipendente del casinò, venendo ricompensato con nuovi percorsi, approcci e veicoli per la fuga per il grande giorno.

Devi inoltre assicurarti di avere al tuo servizio le persone giuste. Grazie alla losca rete di contatti di Lester puoi assoldare dei membri di supporto: scegliere il guidatore, il tiratore e l’hacker più adatti è fondamentale. Per il giusto prezzo, puoi ingaggiare diversi professionisti in base al numero di missioni preliminari svolte e alla bontà dei tuoi legami.

Il Colpo al Casinò Diamond ti offre tre approcci iniziali ben distinti per portare a termine il lavoro e una grande varietà di modi per raggiungere l’obiettivo. Scegli l’approccio Nell’ombra per entrare senza farti scoprire e cerca di uscire con il bottino prima che se ne rendano conto. Puoi scegliere anche di ricorrere all’arte del sotterfugio con L’imbroglio per mascherarti da addetto alla manutenzione, disinfestatore o altro. Altrimenti, irrompi ad armi spianate con l’approccio Aggressivo, preparandoti ad affrontare orde di guardie armate.

Per ogni approccio, avrai a disposizione una serie di scelte per decidere come completare ogni singola fase del colpo. E se la furtività o l’inganno dovessero tradirti, potrai comunque completare la missione adattandoti agli imprevisti e facendoti largo con la forza fino all’uscita con le vite che ti rimangono.

Colpo al Casinò Diamond include cinque nuovi veicoli. Che tu voglia volare alto con supercar di lusso o molto in basso con una due volumi modificata, scendi in strada a bordo di uno dei tanti, diversissimi veicoli a tua disposizione, tra cui cinque nuovi di zecca: Karin Everon, Lampadati Komoda, Maxwell Asbo, Maxwell Vagrant e Vapid Retinue Mk II. Ma non è tutto: c’è anche l’ultimo, lussuosissimo SUV Übermacht, il Rebla GTS.

Inoltre, il catalogo di Warstock Cache & Carry si è arricchito di una flotta di sei veicoli; perciò, se desideri vivere le tue stravaganti fantasie ruolistiche in un’autopompa, un furgone della Bugstars o uno Stockade della Gruppe Sechs, noi non ti giudicheremo.

Mentre vaghi per le strade preparandoti ad assaltare il Diamond, sintonizzati su iFruit Radio, dove Danny Brown e il suo ospite speciale, il rapper e produttore britannico Skepta, selezioneranno per te le tracce più elettrizzanti da tutto il mondo, tra cui brani inediti di Braauer x Channel Tres ft Danny Brown, Denzel Curry & YBN Cordae, Pop Smoke e slowthai, oltre a pezzi popolarissimi di DaBaby, Megan Thee Stallion, Burna Boy, J Hus, Skepta, Travis Scott e molti altri.

A volte, a gridare al lupo ci si azzecca. Cerca i disturbatori di frequenza del governo e distruggili tutti per ottenere una ricompensa. Questo ti permetterà di avere dalla tua un hacker esperto che potrebbe tornarti molto utile…

Nel frattempo, il Daily Globe invita tutti i cittadini a rimanere in casa finché il mistero dello Squartatore di Los Santos non verrà risolto. Dalle segnalazioni sembra che commetta i suoi omicidi con un revolver Duke Navy vintage, ma sebbene siano emersi indizi che potrebbero portare alla posizione del killer, non ci sono ancora tracce né di lui né dell’arma del delitto.

I membri del Social Club di Rockstar Games che hanno collegato il proprio account a quello di Twitch Prime entro domenica 8 dicembre potranno ottenere gratis la sala giochi di Pixel Pete a Paleto Bay. Tutti i membri di Twitch Prime che possono usufruire della promozione, ma che acquistano la proprietà a prezzo pieno, riceveranno un rimborso completo entro 72 ore dall’acquisto. Per maggiori dettagli, o per riscattare i vantaggi di Social Club x Twitch Prime, visita la pagina ufficiale di Twitch Prime.

L’aggiornamento di oggi include anche un numero significativo di migliorie e modifiche – comprese correzioni in risposta ai feedback dell’utenza – alla modalità Freemode in GTA Online, tra cui la riduzione della frequenza delle chiamate e messaggi ricevuti sul proprio iFruit, limitazioni su quanto spesso e rapidamente i giocatori possono richiedere la Oppressor Mk II, “scegliere la soluzione più semplice” e molto, molto altro.

Segui il Newswire per maggiori informazioni su GTA Online e gli aggiornamenti futuri di Colpo al Casinò Diamond.