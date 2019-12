Ecco l’opening cinematic di One Punch Man: A Hero Nobody Knows

Bandai Namco ha pubblicato oggi l’opening cinematic di One Punch Man: A Hero Nobody Knows, tanta azione per un video che mostra il contesto in cui si svolgerà il fighting game

Il gioco sarà disponibile in tutto il mondo dal 28 febbraio 2020 per PlayStation 4, Xbox One e PC.