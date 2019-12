WarpThrough, il platform arcade 2D di Roofkat, disponibile su Steam

Lo sviluppatore indipendente Roofkat ha annunciato oggi che il suo titolo di debutto, WarpThrough, è disponibile per $ 11,99 / £ 9,29 / € 9,99 su PC tramite Steam, con uno sconto di lancio del 10% per tutti i primi acquirenti!

WarpThrough è un platform arcade in stile 2D, in cui l’obiettivo è saltare da un portale all’altro in livelli in stile arena, deformando le dimensioni per aumentare il punteggio. Mentre lo fanno, i mostri interdimensionali compaiono attraverso il livello e devono essere sconfitti prima di sopraffarti. La sfida? Puoi caricare l’attacco solo quando sei fermo!

WarpThrough include una campagna narrativa, nonché una modalità arcade in cui i giocatori possono scegliere qualsiasi personaggio e livello sbloccati. Entrambi supportano la cooperativa locale opzionale e hanno alcuni risultati stimolanti da cacciare. Inoltre, c’è una modalità sfida settimanale che metterà alla prova le tue abilità al massimo. La modalità sfida settimanale presenta anche classifiche online, il che significa che i giocatori possono competere in tutto il mondo per vedere chi è il vero maestro di questo nuovo stile di gioco!

Tuttavia, il divertimento non si ferma qui, Roofkat ha creato una campagna di rilascio ispirata a Kickstarter. Man mano che i giocatori invieranno i punteggi delle sfide settimanali tra il 10 e il 29 dicembre, verranno sommati per vedere se saranno superiori all’obiettivo del punteggio totale settimanale. Man mano che vengono raggiunti gli obiettivi di punteggio, gli aggiornamenti gratuiti verranno sbloccati, da aggiungere dopo il lancio, quindi inseguite i punteggi più alti!