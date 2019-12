Arriva il Passo, il terzo DLC di Anno 1800

Ubisoft annuncia che Anno 1800, il nuovo episodio del celebre franchise strategico e gestionale di città, ha un nuovo contenuto scaricabile, il Passo, il terzo DLC del gioco disponibile per Windows PC e incluso nel Season Pass. Invitando i giocatori nel gelido nord, Il Passo è il maggior contenuto mai rilasciato finora per Anno 1800. Oltre a Il Passo, i giocatori potranno usufruire di un aggiornamento gratuito, che include anche la nuova modalità cooperativa e un nuovo sistema di statistiche. I nuovi giocatori potranno scoprire e giocare ad Anno 1800 gratuitamente su Uplay ed Epic Games Store per un’intera settimana dall’11 al 18 dicembre. Per giocare gratuitamente ad Anno questa settimana, visitare: annogame.com/freeweek

Il Passo aggiunge una nuova dimensione al mondo di Anno 1800, invitando i giocatori a conquistare la regione artica. Le rigide condizioni climatiche apportano un nuovo elemento all’esperienza di gioco, insieme alla nuova meccanica del riscaldamento, che costringerà i giocatori a rivedere il proprio approccio alla creazione degli schemi, poiché ora dovranno mantenere i propri abitanti sempre al caldo e in salute. Inoltre, per la prima volta, potranno creare una flotta di dirigibili per velocizzare gli scambi in tutto l’impero. La nuova regione rappresenta un’avventura avvincente per tutti, ma una vera sfida per gli utenti più ambiziosi che vogliono conquistare questa terra desolata per ottenere ricompense significative. Il Passo porta anche nuove meccaniche di gioco, come la conquista dei cieli con i dirigibili, oltre a 2 nuovi classi di cittadini, 7 nuove catene di produzione, 32 nuovi edifici, 60 nuove missioni, 80 nuovi oggetti e molto altro.

A partire da oggi, 11 dicembre, e fino al 18 dicembre, si potrà giocare gratuitamente ad Anno 1800 (incluso le classi da 1 a 3) su Uplay ed Epic Games Store. Sarà possibile usare il gioco base con le due nuove funzionalità disponibili da oggi come aggiornamenti gratuiti per tutti i possessori di Anno 1800:

La modalità cooperativa , che consentirà ai giocatori di condividere le responsabilità di sviluppare e gestire un impero industriale. Fino a quattro fazioni potranno competere nella stessa partita, coinvolgendo un massimo di 16 giocatori.

Un profondo sistema di statistiche, che mostrerà ai giocatori una serie di dati dettagliati su produzione e consumo di ogni merce in tutte le isole.

Con la stagione festiva ormai alle porte, Anno 1800 porterà un po’ di spirito natalizio con il nuovo pacchetto Holiday, che consentirà di decorare le proprie città con un tocco festivo. Il pacchetto include una vasta gamma di ornamenti estetici per un totale di 23 nuovi oggetti, come giostre, alberi di Natale, pupazzi di neve, lanterne e molto altro, che consentiranno di trasformare la propria città industriale in un paese delle meraviglie.

Sviluppato da Ubisoft Mainz, Anno 1800 offre ai giocatori innumerevoli opportunità per mettere alla prova le proprie abilità gestionali. I giocatori potranno creare enormi metropoli, pianificare reti logistiche efficienti, colonizzare un nuovo continente esotico, inviare spedizioni in tutto il mondo e dominare i propri avversari con la diplomazia, il commercio o la guerra. Il piano post-lancio di Anno 1800 prevede nuove avventure, sfide e strumenti. Il Season Pass include tre DLC: Tesori sommersi, Botanica e Il Passo. Inoltre, una serie di aggiornamenti costanti offrirà nuovi contenuti gratuiti a tutti i giocatori.

Mentre l’uscita del DLC Il Passo completa i contenuti del Season Pass, il team di sviluppo di Anno 1800 resta concentrato nel supportare il gioco dopo il lancio. Attualmente, sta lavorando a nuovi contenuti e funzionalità, che andranno a espandere il mondo della rivoluzione industriale nel prossimo anno, presto avrà molte novità da condividere.

Per più di due anni, Anno 1800 ha invitato i giocatori a partecipare alla creazione e lo sviluppo del gioco fornendo suggerimenti tramite Anno Union. Finora, sono stati pubblicati più di 200 blog con ben 18.000 commenti, e organizzati 5 contest della community. Questa collaborazione tra giocatori e lo studio di sviluppo ha permesso al team di plasmare il gioco aggiungendo tutte le caratteristiche richieste dalla community.

Anno 1800 è disponibile in digitale per Windows PC su Ubisoft Store ed Epic Games Store. Il Passo può essere acquistato come parte del Season Pass di Anno 1800 al costo di 24,99 euro o singolarmente per 14,99 euro, mentre è già scaricabile da tutti i giocatori che possiedono il Season Pass. Inoltre, è anche possibile acquistare la Gold Edition di Anno 1800, che include la Digital Deluxe Edition del gioco e il Season Pass.