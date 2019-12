Overwatch: Magico Inverno è arrivato

Magico Inverno 2019 è live su PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch. Quest’anno sono disponibili nuove ricompense, per cui non dimenticarti di accedere al gioco da ora fino al 2 gennaio per agghindare ulteriormente la tua collezione di oggetti cosmetici!

Digital dreamer, videogames addicted, wannabe Jedi. An old player that is still capable of wonder.