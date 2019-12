The Surge 2: Disponibile il nuovo DLC Jericho’s Legacy Gear Pack

he Surge 2, il videogioco Action-RPG di Deck 13 e Focus Home Interactive, si espande grazie a un nuovo DLC: il Jericho’s Legacy Gear è disponibile da oggi per PlayStation 4, Xbox One, e PC.

Migliora la tua esperienza di gioco con il Jericho’s Legacy Gear Pack e ottieni accesso a 3 nuovi set di armature. Apriti la strada a suon di combattimenti con la brutale BESTIA anticarro, l’agile tenuta Kyoko hacker e la Mascotte ufficiale dei Jericho Firetails! Trova i nemici che le indossano, staccale e falle tue!

Questo nuovo DLC è incluso nel pass per la stagione di The Surge 2 ed è possibile acquistarlo anche separatamente in versione standalone

Il Jericho’s Legacy Gear Pack include:

– Il set armatura “BESTIA anticarro”

– Il set armatura “Kyoko hacker”

– Il set armatura “Mascotte dei Jericho Firetails”

The Surge 2 è disponibile ora per PlayStation 4, Xbox One, e PC. Il DLC Jericho’s Legacy Gear Pack è già acquistabile da oggi ed è scaricabile gratuitamente per i possessori del Season Pass. L’espansione Kraken sarà disponibile a partire da gennaio.