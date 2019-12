Total Tank Simulator in arrivo nel 2020

I giocatori avranno a disposizione tre modalità di gioco per sguinzagliare la loro mente strategica e creativa, tra cui la Modalità Sandbox, la Modalità Shadow (Modalità Survival) e la Modalità Campagna, con la possibilità di comandare una delle 6 fazioni giocabili in qualsiasi modalità. Gli utenti potranno vivere un’esperienza bellica molto dettagliata e totalmente distruttibile, schierando le proprie truppe nella sabbia rovente del Deserto del Sahara, nei vasti campi smeraldini Europei e nell’innevata Taiga Russa, insieme ad altre ambientazioni dettagliate e pronti per la distruzione totale.

Il publisher internazionale 505 Games, in partecipazione con lo studio indie Noobz From Poland, rilasceranno nel 2020 su Steam il battle game physics-based ‘Total Tank Simulator’ , come progetto di debutto del team emergente. Scendete nel campo di battaglia e assistete all’esilarante azione di prima linea con il primo trailer di Total Tank Simulator:

Digital dreamer, videogames addicted, wannabe Jedi. An old player that is still capable of wonder.