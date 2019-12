In arrivo un nuovo capitolo della serie BioShock!

Attraverso il profilo ufficiale di BioShock, 2K Games ha annunciato la nascita di un nuovo studio, Cloud Champer, che si occuperà di realizzare il prossimo capitolo della serie BioShock che verrà sviluppato nei prossimi anni. Al momento mancano dettagli sul gioco e/o le piattaforme a cui sarà destinato, ma se lo sviluppo è appena iniziato, sembra abbastanza probabile che il titolo sarà disponibile sulle console di prossima generazione.

Today, @2K announced the founding of Cloud Chamber, its newest development studio. This team of storytellers has begun work on the next iteration of the acclaimed

BioShock franchise, which will be in development for the next several years.

Learn more: https://t.co/fTJ8eVlzDD pic.twitter.com/3ysE7vQKpP

— BioShock (@bioshock) December 9, 2019