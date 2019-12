Bethesda: “Niente più contenuti per The Elder Scrolls: Legends”

Bethesda: “Niente più contenuti per The Elder Scrolls: Legends”

Bethesda ha da poco annunciato di avere deciso di interrompere immediatamente la produzione di nuovi contenuti per The Elder Scrolls: Legends, gioco di carte ambientato nell’universo di The Elder Scrolls e disponibile dal 2017 su PC, iOS e Android. Nel corso di questi anni, The Elder Scrolls: Legends ha ricevuto ben otto espansioni differenti, ma pare che al momento sarà interrotto fino a data da definirsi l’arrivo di contenuti aggiuntivi per il gioco.