Digital Foundry loda le caratteristiche tecniche di The Touryst

By Paolo Soraci

The Touryst, ultimo gioco sviluppato dal team tedesco Shin’en Multimedia, è disponibile dallo scorso 21 novembre per Nintendo Switch.

I ragazzi di Digital Foudry hanno effettuato una dettagliata analisi tecnica del gioco che potete vedere visionare nel player sottostante.

The Touryst è un puzzle game di azione e avventura sviluppato e pubblicato da Shin’en Multimedia per Nintendo Switch. È stato annunciato durante lo stream Indie World di Nintendo il 19 agosto 2019 e uscirà il 21 novembre 2019.

Sei appena arrivato nelle Isole Monument. Vuoi fare una nuotata? O preferisci immergerti nelle profondità marine? Ti va di fare un salto in sala giochi, fare un giro per i negozi, scatenarti nella festa in spiaggia? Vuoi cimentarti col surf? Oppure preferisci parlare con quello strambo turista attempato e ascoltare cosa ha da dire su quegli antichi e misteriosi monumenti?