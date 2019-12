La mappa Wake Island dal 12 dicembre su Battlefield V

Giusto in tempo per le festività, DICE ha ridato vita a Wake Island, senza dubbio la mappa più popolare nella storia di Battlefield. L’amata mappa verrà lanciata gratuitamente giovedì 12 dicembre, in concomitanza con l’ultimo aggiornamento di Tides of War, Capitolo 5: War in the Pacific.

Wake Island nasce come demo E3 per il gioco originale Battlefield 1942 nel 2002. Da allora, la mappa è apparsa in numerosi giochi di Battlefield, tra cui: Battlefield 1943, Battlefield 2, Battlefield 3 e ora Battlefield V. Mr Battlefield in persona, Lars Gustavsson, ha recentemente discusso della storia di Wake Island in un post sul blog che può essere visualizzato qui.

I veterani di Battlefield potranno rivedere questa iconica mappa utilizzando lo stesso layout classico, ma ora con l’aspetto, i suoni e le caratteristiche di Battlefield V che include innovativi maccanismi di gioco. Wake Island è caratterizzata sia da azioni rapide con la modalità Breakthrough, sia dalla tradizionale modalità Conquest Assault. Entrambe le modalità di gioco assicureranno un’azione costante quando le squadre saranno pronte a conquistare il loro obiettivo.