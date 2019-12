Assassin’s Creed The Rebel Collection disponibile in esclusiva per Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite

Ubisoft® annuncia che Assassin’s Creed® The Rebel Collection è ora disponibile in esclusiva per Nintendo Switch™ e Nintendo Switch Lite™, al prezzo consigliato al pubblico di 49,99 €.

Assassin’s Creed® The Rebel Collection include Assassin’s Creed® IV Black Flag™, con tutti i DLC per giocatore singolo, e Assassin’s Creed® Rogue. Sia i fan della saga che i nuovi giocatori avranno l’opportunità di diventare uno dei pirati più temuti dei Caraibi o un cacciatore di Assassini in due celebri titoli della serie di Assassin’s Creed, interamente giocabili in single player e in modalità portatile con Nintendo Switch™.

Questa raccolta esclusiva sfrutta tutte le capacità di Nintendo Switch™ e Nintendo Switch Lite™, includendo alcune funzionalità migliorate, come un’interfaccia touch screen, un HUD ottimizzato e un sistema di puntamento tramite il controllo del movimento.

Assassin’s Creed® The Rebel Collection include:

⦁ Assassin’s Creed® IV Black Flag™. I giocatori salperanno nell’età d’oro della pirateria, quando i bucanieri hanno fondato una propria repubblica senza leggi. Vestendo i panni di Edward Kenway, il pirata più temuto dei Caraibi, saranno presto coinvolti nell’antica guerra tra Assassini e Templari. Potranno così partecipare a battaglie storiche, scoprire tesori nascosti e guadagnarsi il rispetto di personaggi leggendari, del calibro di Barbanera. Il vasto mondo open world del gioco offrirà innumerevoli isole remote da esplorare, dove corruzione, avarizia e crudeltà saranno all’ordine del giorno.

⦁ Tutti i DLC per giocatore singolo, tra cui Grido di libertà e molti altri. In Grido di libertà, i giocatori impersoneranno l’ex schiavo Adewale, che ha trovato la libertà a bordo della nave di Edward Kenway. 15 anni dopo, Adewale diventa un esperto Assassino con l’obiettivo di liberare gli schiavi e vendicarli. Oltre a questo DLC e quello di Aveline, Assassin’s Creed® IV Black Flag™ includerà anche il pacchetto Pirati illustri e tutti i pacchetti di personalizzazione della nave.

⦁ Assassin’s Creed® Rogue. Nel caos della guerra franco-indiana, i giocatori vivranno la lenta discesa di un uomo nell’oscurità, cambiando per sempre il futuro delle colonie americane. Nei panni di Shay Patrick Cormac, si trasformeranno da un membro leale della Confraternita degli Assassini a un determinato cacciatore di Assassini. In un viaggio pericoloso attraverso l’America e le gelide acque dell’Atlantico del Nord, i giocatori assumeranno il controllo di un Templare per la prima volta nella storia del franchise. Il gioco può essere scaricato gratuitamente dall’eShop.

⦁ Pacchetto di contenuti aggiuntivi. I fan della serie potranno immergersi completamente nell’universo di Assassin’s Creed grazie a un pacchetto di contenuti aggiuntivi, incluso in Assassin’s Creed® The Rebel Collection come omaggio natalizio. Il pacchetto include i trailer in CG e i bozzetti di Assassin’s Creed® Black Flag™, le prime 55 pagine del romanzo Assassin’s Creed® IV Black Flag: Blackbeard: The Lost Journal e il Volume I e II (solo in inglese) del manga Assassin’s Creed® Awakening. Tali contenuti aggiuntivi sono parzialmente inclusi nel materiale cartaceo allegato al gioco e possono essere scaricati gratuitamente tra i DLC dell’eShop.

⦁ Nuovi abiti esclusivi. Dall’abito di Altair a quello di Alexio, il gioco invita i fan a immergersi ulteriormente nell’universo di Assassin’s Creed includendo non meno di 10 abiti esclusivi dei protagonisti principali del franchise. I fan che hanno giocato ad Assassin’s Creed III® Remastered potranno sbloccare gratuitamente un abito esclusivo per Assassin’s Creed® The Rebel Collection tramite Ubisoft Club, che gli consentirà d’incarnare la propria bestia interiore in Assassin’s Creed® IV Black Flag™, indossando l’incredibile abito dello spirito animale.