Riot Games lancia Riot Forge, una piattaforma per lo sviluppo di giochi di terze parti

Riot Games annuncia oggi un nuovo gruppo editoriale che collaborerà con comprovati sviluppatori di terze parti per la creazione di giochi mai visti prima, ambientati nell’universo di League of Legends (LoL). Riot Forge è la prima iniziativa di questo tipo per Riot e migliorerà gli sforzi di ricerca e sviluppo di Riot Games.

“Siamo lusingati di avere degli sviluppatori partner che sono così appassionati nel lavorare sui giochi ambientati nell’ IP LoL, che offre un potenziale illimitato grazie al suo vasto mondo e un grande numero di campioni”, ha dichiarato Leanne Loombe, Head of Riot Forge. “Siamo sinceramente impegnati nel successo a lungo termine dei nostri sviluppatori e insieme miriamo a offrire grandi esperienze a giocatori di ogni tipo”.

Riot Forge si concentrerà sullo sviluppo di giochi dall’esperienza completa, al servizio dei giocatori che vogliono interagire con l’universo di League of Legends in diversi generi e su varie piattaforme, integrando i giochi sviluppati internamente da Riot Games che sono stati annunciati durante la celebrazione dei 10 anni di LoL. Riot Forge collabora a stretto contatto con i suoi sviluppatori di terze parti per garantire che siano supportati dal team Riot per creare esperienze di gioco divertenti, avvincenti e uniche ma con la propria voce all’interno dell’universo di League of Legends.

“Siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per portare il mondo di Runeterra e i suoi campioni ad un nuovo pubblico in tutto il mondo” ha dichiarato Greg Street, vicepresidente IP e intrattenimento presso Riot Games. “Ci sono così tanti game studios di talento in tutto il mondo che hanno un’esperienza e abilità eccezionali in tutte le fasi dello sviluppo del gioco, e siamo davvero entusiasti di lavorare insieme per portare nuove esperienze di gioco all’IP LoL.”

Con più titoli in sviluppo, Riot Forge è l’ultimo tentativo di Riot Games di espandere l’universo di League of Legends a tutti i giocatori di tutto il mondo. Rilascerà nuove esperienze di gioco che non sono ancora state viste, a complemento dei molteplici nuovi titoli annunciati da Riot Games durante il Riot Pls 10 ° Anniversary Edition.