Kerbal Space Program Enhanced Edition: Breaking Ground è ora disponibile su PS4 e Xbox One

Private Division e Squad hanno annunciato oggi che l’espansione Kerbal Space Program Enhanced Edition: Breaking Ground è ora disponibile su PlayStation 4, PlayStation 4 Pro e sulla famiglia di console Xbox One, compresa Xbox One X. L’attesissima seconda espansione di Kerbal Space Program Enhanced Edition porta su console una grande quantità di interessanti contenuti per giocatori vecchi e nuovi. L’acclamata espansione Kerbal Space Program: Breaking Ground è già uscita su PC nel maggio del 2019.

“Queste nuove caratteristiche sono state apprezzate moltissimo su PC e ora siamo lieti di poter offrire l’espansione a tutti i nostri giocatori su console”, ha dichiarato Nestor Gomez, Produttore capo alla Squad. “Kerbal Space Program Enhanced Edition: Breaking Ground arricchisce l’esperienza di gioco introducendo un sacco di modi nuovi di esplorare i corpi celesti del sistema solare.”

Kerbal Space Program Enhanced Edition: Breaking Ground aggiunge diverse nuove caratteristiche e dinamiche di gioco. L’espansione introduce una gamma di nuovissime parti robotiche in varie forme e dimensioni, tra cui snodi, rotori, pistoni e altro. Queste nuove parti consentono ai giocatori di andare ben oltre l’originale Kerbal Space Program Enhanced Edition, grazie all’abilità di costruire veicoli più complessi che mai.

Inoltre i giocatori ora hanno a disposizione un modo completamente nuovo di raccogliere dati dai corpi celesti attraverso gli Esperimenti dislocati. Un nuovo contenitore modulare consente ai kerbal di trasportare una varietà di strumenti come sismometri, stazioni meteorologiche e altro. Questi strumenti possono essere posizionati sulla superficie dei pianeti per trasmettere informazioni al pianeta base, permettendo ai kerbal di approfondire la comprensione del loro sistema solare.

Kerbal Space Program Enhanced Edition: Breaking Ground arricchisce ulteriormente l’esperienza che i giocatori potranno vivere esplorando i corpi celesti. Sui pianeti e sui satelliti del sistema solare si possono trovare caratteristiche in superficie che possono essere analizzate con un nuovo braccio robotico collegato a un rover. Queste caratteristiche includono criovulcani, meteoriti, crateri e molti altri oggetti misteriosi che i giocatori dovranno esaminare. Inoltre l’espansione include una nuova tuta spaziale futuristica che permetterà ai kerbal di solcare il cosmo al massimo dello stile.

“Kerbal Space Program è stato in grado di diffondere nel grande pubblico i concetti fondamentali dell’esplorazione spaziale, oltre a godere dell’acclamazione della critica, tanto che molti l’hanno definito uno dei migliori giochi a base scientifica di sempre”, ha detto Michael Cook, produttore esecutivo alla Private Division. “Continuando ad aggiornare il gioco e a introdurre nuovi contenuti di alta qualità possiamo coinvolgere nuovi giocatori e aumentare l’interesse nei confronti della scienza che ne è il fondamento”.

Kerbal Space Program

In Kerbal Space Program Enhanced Edition devi prendere il controllo del programma spaziale della razza aliena dei kerbal. Potrai utilizzare una vasta gamma di parti per costruire navi spaziali perfettamente funzionanti che prenderanno il volo (o si schianteranno) secondo accurati modelli di aerodinamica e moto orbitale. Lancia il tuo equipaggio di kerbal in orbita e oltre (cercando di mantenerli in vita), esplora le lune e i pianeti del sistema kerbolare, costruisci basi e stazioni spaziali per espandere il raggio d’azione delle tue spedizioni.

Kerbal Space Program offre tre modalità di gioco. In modalità Scienza devi eseguire esperimenti scientifici per sbloccare nuove tecnologie e ampliare le conoscenze di tutta la kerbalità. In modalità Carriera devi anche gestire tutti gli aspetti del tuo programma spaziale, tra cui la costruzione, la strategia, i finanziamenti, l’espansione delle strutture e tanto altro. In modalità Sandbox puoi costruire liberamente tutte le navi spaziali che ti vengono in mente, con tutte le parti e le tecnologie disponibili fin dall’inizio.