PANINI COMICS presenta STAR RATS – ORIGINI

Panini Comics pubblica, per la prima volta in un unico volume a colori, Star Rats – Origini, la serie comedy di Leo Ortolani che stravolge l’iconica saga di Star Wars trasformando i suoi protagonisti in topi e parodiandoli.

Nel 1999, in occasione dell’uscita nei cinema di Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma, Leo Ortolani realizza Star Rats, una recensione-tributo alla leggendaria opera di George Lucas. A questa prima prova seguono negli anni successivi tre volumi dedicati alla trilogia prequel cinematografica, riuniti insieme per la prima volta in Star Rats – Origini, volume colorato appositamente da Lorenzo “Larry” Ortolani.

Prima di Star Rats, nella galassia c’era molta più tranquillità. Anche per quel regolamento condominiale che vieta i rumori dalle due alle quattro del pomeriggio. Ma quest’epoca di pace verrà interrotta con un atto di aggressione da parte della Federazione dei Mercanti. I Cavalieri dell’Oroscopo indagheranno sull’accaduto e contemporaneamente cercheranno di capire se un Rat-Man può essere il Prescelto, colui che, secondo le leggende dell’Oroscopo, porterà equilibrio tra il bene e il male. Come uno che si siede in mezzo, sul pinco panco.