DLC gratuito a tema The Witcher ora disponibile per DAEMON X MACHINA

CD PROJEKT RED, creatori della serie di videogiochi di The Witcher, annunciano una collaborazione con Marvelous Inc. portando un elemento di personalizzazione gratuito a tema The Witcher su DAEMON X MACHINA.

Il pacchetto di contenuti aggiunge outfit, capigliature e molto altro all’editor di creazione del personaggio, grazie al quale i giocatori potranno personalizzare il pilota del mech con Geralt e Ciri da The Witcher 3: Wild Hunt.

Disponibile ora per tutti i possessori di DAEMON X MACHINA, il set di collaborazione di The Witcher può essere scaricato gratuitamente dall’eShop di Nintendo Switch. Maggiori informazioni riguardo questo DLC possono essere trovate sulla pagina dell’eShop di DAEMON X MACHINA.