eFootball PES 2020: Data Pack 3.0 ora disponibile

Data Pack 3.0 di eFootball PES 2020 è disponibile ora in download gratuito per le piattaforme PlayStation 4, Xbox One e PC STEAM. KONAMI ha anche annunciato la disponibilità dei nuovi pacchetti squadra premium a pagamento.

I sette Pacchetti Squadra dei club partner, creati per i fan più accaniti, includono squadre presettate per myClub con le ultime formazioni, l’allenatore, le tattiche di squadra e un tema dedicato per ogni team. Qui di seguito l’elenco dei Pacchetti Squadre Partner disponibili:

Manchester United

Juventus

Bayern Monaco

Barcellona

Arsenal

Inter

Milan

In aggiunta a questi contenuti verranno rilasciate a febbraio anche le divise da gioco classiche per ognuno di questi club. I sette Pacchetti Squadre Partner sono già disponibili ora al costo di €4.99 cadauno.

I giocatori e gli allenatori inclusi nei Pacchetti Squadre Partner non potranno essere utilizzati in altre squadre myClub, così come i giocatori e gli allenatori acquistati in myClub non potranno essere aggiunti ai Pacchetti Squadre Partner.

Il Data Pack 3.0 include anche numerosi visi aggiornati dei giocatori tra cui gli avatar fotorealistici e super dettagliati delle stelle del calcio: Tyrone Mings, Donyell Malen, Ivan Perišić, Fikayo Tomori e Renan Lodi.

All’interno del Data Pack 3.0 sono presenti anche quattro modelli aggiornati di scarpini da calcio ufficiali di adidas (Copa, NEMEZIZ, Predator, X) e tre di Mizuno (MORELIA NEO II, REBULA3 RED/WHITE, REBULA3 BLACK/YELLOW).

Il Data Pack 3.0 include anche le nuove divise da gioco adidas delle seguenti nazionali: Germania, Spagna, Giappone, Irlanda del Nord, Galles, Belgio e Scozia.