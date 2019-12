Darksiders: Genesis è il nuovo capitolo della serie targata THQ Nordic, in uscita a breve su console e PC.

Il titolo sarà infatti lanciato per Windows PC (via Steam) e Google Stadia oggi, 5 dicembre 2019, mentre arriverà anche su console Xbox One, Nintendo Switch e PlayStation 4 ill 14 febbraio 2020.

GameSpot ha rilasciato i primi 18 minuti tratti dal gioco. Trovate il video nel player sottostante: